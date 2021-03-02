В Сочи на три месяца раньше срока распустился цветок-предвестник лета

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

В Сочи на три месяца раньше срока распустился цветок каллистемона - предвестника лета. Обычно красивотычинник гибридный, как еще называют этот экзотический кустарник, выпускает первые бутоны не раньше конца мая-начала июня.

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

- В этом году из-за теплой и сухой осени, рекордных плюсовых температур в январе и резкого похолодания в феврале растение «перепутало» сроки цветения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

Местные фенологи считают, что это необычно раннее цветение каллистемона предсказывает теплую весну и раннее лето.

Красивотычинник гибридный - растение достаточно редкое. Даже в сочинском парке «Дендрарий» растет всего один экземпляр сорта Виоляция.

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