Фото: пресс-службы мэрии Новороссийска

В Новороссийске сквер имени Чайковского ждет масштабная реконструкция. Работы будут выполнены в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Проект возрождения одной из самых популярных природных территорий был разработан в прошлом году.

В обновленном сквере появятся новые пешеходные аллеи, здесь высадят новые декоративные деревья и кустарники, разобьют цветники с многолетниками и заложат газоны.

- В западной части будет располагаться общественная зона с небольшим амфитеатром на 64 места, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Новороссийска. – Проект предусматривает устройство современной детской площадки.

Кроме того, в сквере создадут зону отдыха с шезлонгами и необычными круглыми скамейками.

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