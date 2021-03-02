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В Сочи весной начнут работу два новых модуля компьютерной томографии. Использование высокотехнологичного медицинского оборудования позволит проводить более точную диагностику.

В поликлинике микрорайона Макаренко завершен монтаж модульного здания КТ. Современный компьютерный томограф выделен по решению Министерства здравоохранения региона. Новое оборудование позволит обследовать больных с подозрением на пневмонию и коронавирусную инфекцию.

В горбольнице № 3 Хостинского района финишировали работы по строительству пристройки кабинета компьютерной томографии.

- Кроме того, если говорить о развитии медицинской базы курорта, до конца года мы планируем строительство двух офисов врачей общей практики в ауле Хаджико Лазаревского района и селе Орел-Изумруд Адлерского района, - сообщил глава города Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что три поликлиники Краснодара из-за напряженной ситуации с коронавирусом будут принимать круглосуточно.