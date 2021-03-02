Международный аэропорт Сочи признан лучшим в Европе

Фото: пресс-службы Международного аэропорта Сочи имени Виталия Севастьянова

Международный аэропорт Сочи в шестой раз стал лауреатом премии «Лучший аэропорт Европы по качеству обслуживания пассажиров». Например, здесь системы самостоятельной сдачи багажа и регистрации значительно сокращают контакты путешественников, что очень важно в период пандемии коронавируса. Кроме того, организована собственная служба клининга, которая содержит в чистоте терминал, дезинфицирует различные поверхности.

- В феврале воздушная гавань курорта включена в список Voice of the Customer («Голос клиента») Международного совета аэропортов (ACI), как один из наиболее активных аэропортов мира в реализации программы исследования качества обслуживания пассажиров в условиях пандемии коронавирусной инфекции, - сообщил управляющий директор аэропорта Сергей Филиппов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, как расширяется география полетов из Сочи.