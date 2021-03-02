Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Горячем Ключе благоустроят территорию вокруг Круглого озера. Это намечено сделать в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Это знаковое место – один из самых популярных у туристов рекреационных объектов курорта.

– На набережная озера планируется создать современное и интересное пространство для отдыха, - сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров. -

Он обратил внимание на важность объединения зоны благоустройства озера с пешеходной частью улицы Ленина.

Обновленная зелена зона займет около 3 гектаров. В планах: реконструкция пляжа и лодочного причала, обустройство велодорожек и пешеходных зон, установка турников для воркаута, детского игрового комплекса, беседки и балюстрады.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Новороссийске сквер имени Чайковского ждет масштабная реконструкция.

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