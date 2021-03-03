Отключения света в Сочи 3 марта 2021: где не будет электричества

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Отключения света в Сочи 2 марта 2021 будут сделаны из-за намеченного планового ремонта. Это необходимо для бесперебойного электроснабжения в дальнейшем. Какие микрорайоны останутся без электричества?

Адлерский район

3 марта в течение нескольких часов с 06:00 до 19:00 будет обесточены улицы Ачипсинская, Владимировская, Гомельская, Интернациональная, Некрасова, Черешня, Черниговская, Владимировская, Мзымтинская, Гранатовая, Заря, Терновая, Пермская, Афонская, Куликовская, Подольская, пер. Влажный и СНТ Восход. Частично останутся без света жители Эстонской, Гастелло, Дачной и Петрозаводской.

Хостинский район

3 марта с 08:00 до 17:00 (в течение нескольких часов) электричества не будет в селе Краево-Армянское, в переулках Мостовой 24, 29, 25Б и Надежды 2, на улице Измайловской 6а,6Б, 41 и Чекменева (частично).

3 марта с 21:00 до 06:00 4 марта (часть из указанного времени): улицы Лизы Чайкиной 1-32, Тюленина 1-10, Пятигорская, Земнухова 1-52. Молодогвардейская, Яна Фабрициуса 20-77 (и участки), Пятигорская 1-30, Шаумяна 1-20, Транспортная 65-69 (ООО Строймонтаж), Тепличная (частично), Ветеринарная 1-16, Ветеринарный переулок 1-12, Буковая (частично) СТ "Грушевый сад", Дубовая (частично), СТ "Широкое поле"; СТ "Горный сад" (частично), Механизаторов 81, СНТ «Родник», СТ "Грушевый сад", СТ "Агропром", СТ "Фундучная поляна", СНТ "Зефанос", СНТ «Перспектива», СНТ «Заполярник», ЖСТ Фронтовик, Волжская 1-30, 203/1, Анапская 1-29, Полтавская 21Д, 19/9, Вишневая 18, 20.

Центральный район

3 марта с 08:00 до 19:00 пройдут отключения на улицах Пирогова 1-10, 47/2, 51/к1, Виноградная 49, 18/7, 45А, Буковая 1-50, Дубовая (частично), в переулке Теневой, Яблочная, Воровского 20, 18.

Лазаревский район

3 марта с 08:00 до 17:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): села Тихоновка и Барановка, улицы Золотая (частично),Черногорская, переулок Гвоздичный 4, село Волковка, Космическая, Волковская, Городская, поселок Горный Воздух, улица Енисейская, поселок Беранда, Придорожная, поселок Дагомыс, улицы Летняя, Рубиновая, Старошоссейная.