Последние новости на 3 марта 2021: Жена сдала мужа в полицию, когда узнала, что он ей изменяет со школьницей

Последние новости на 3 марта 2021. Жена сдала мужа в полицию, когда узнала, что он ей изменяет со школьницей. Полицией возбуждено уголовное дело о педофилии.

Житель Новороссийска "нашил" чужих брендов на 1,5 млн рублей. Местный 31-летний житель незаконно пришивал ярлыки известных брендов на одежду кустарного производства.

Сергей Галицкий презентовал проект реконструкции кинотеатра «Аврора». В ближайшее время этот проект представят горожанам.

На Кубани убийца полуторамесячного сына и 36-летней гражданской жены получил 19 лет тюрьмы. В ходе следствия мужчина полностью признал вину.

Сочинский чиновник почти 8 лет регулярно брал взятки у предпринимателей. Сейчас госслужащий находится под домашним арестом.