На Кубани 3 марта потеплеет до +8 градусов

С 7 марта в регионе снова похолодает

Погода 3 марта в Краснодарском крае будет дождливой. Но синоптики обещают, что в регионе в течение двух дней потеплеет до +12 градусов.

- В Краснодаре и крае 3 марта целый день будет идти дождь. Порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -1 градуса, днем будет держаться на отметках 4-6 градусов со знаком плюс. На дорогах ожидается туман и местами гололед. 4 и 5 марта в регионе без существенных осадков. Возможны сильные перепады ночных и дневных температур. Ночью в течение двух дней будет морозить до -10 градусов, днем прогреется до +12 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что весна на Кубани будет холоднее обычного. Синоптики рассказали, чего ждать от марта.