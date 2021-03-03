В Сочи закрыли частную клинику из-за серьезных нарушений в работе с пациентами

Фото пресс-службы УФССП РФ по региону

В конце февраля приставы нагрянули в сочинский медицинский центр «Формула здоровья». Представители закона по решению суда опечатали здание. Дело в том, что в клинике сотрудники Роспотребнадзора выявили серьезные нарушения в работе с пациентами.

- В медцентре грубо нарушались санитарные нормы и правила при проведении обследований пациентов на COVID-19. Лаборанты не соблюдали правила безопасности работы с микроорганизмами нескольких групп патогенности, и более того – забор анализов вообще отсутствовал в перечне работ и услуг, предоставляемых частной клиникой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Медицинский центр закрыли на 30 суток. Клиника сможет снова начать работать только после устранения всех нарушений.

- При закрытии центра персонал забрал личные вещи в присутствии приставов. Посетителей попросили покинуть здание. Приборы отключили от электричества, кассу и входы в лабораторию опечатали, в здании запустили систему охранной и пожарной безопасности, - добавили в краевом УФССП РФ.