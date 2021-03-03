В Краснодарском крае полицейские устроят облаву на машины с ксеноном

Фото отдела пропаганды Госавтоинспекции края

На Кубани сотрудники ДПС планируют устроить облаву на машины с ксеноном. Массово останавливать автомобили из-за неправильных световых приборов будут с 4 по 10 марта.

- Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия на дорогах под названием «Ксенон». Несоответствующие требованиям конструкции нередко становятся причиной временного ослепления как водителей, так и пешеходов, что в свою очередь способствует возникновению аварийных ситуаций, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

За ксенон на машине владельцам «ласточек» грозит минимум штраф.

- Чтобы не допустить ДТП, инспекторы выписывают в отношении водителей административные протоколы по статье «управление ТС при наличии неисправностей или условий при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», а также проводят работу по прекращению государственного учета транспортного средства, - добавили в полиции.