На Сочи обрушился град

Дождь в Сочи будет идти целый день

По прогнозам синоптиков, 3 марта в Сочи дождь будет лить целый день. Местные жители утром наблюдали еще и град. Небольшие льдинки сыпались с неба несколько минут.

- На территории Сочи 3 марта ожидается дождь, на возвышенностях переходящий в мокрый снег. В предгорьях и горах утром и днем прогнозируется снег и мокрый снег, местами сильный. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ухудшение видимости в осадках 500-1000 метров. На дорогах гололедица, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии города.

Стоит отметить, что накануне мелкий град прошел в Туапсинском районе.

4 и 5 марта в Сочи осадков не ожидается. К 6 числу воздух на курорте прогреется до +14 градусов. 6-7 марта также в городе синоптики прогнозируют дожди.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани 3 марта потеплеет до +8 градусов. В регионе ожидается дождь, а 4 и 5 числа будет сухо.