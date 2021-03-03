В хуторе Кавказского района открыли новый офис врача общей практики

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В хуторе Лосево Кавказского района открыли новый офис врача общей практики. Здесь будут обслуживаться почти 3,5 тысячи жителей поселения.

- Лосевское сельское поселение состоит из пяти хуторов, жители этих населенных пунктов будут прикреплены к амбулатории. На базе офиса врача общей практики также открыли единственный на территории района дневной стационар. Появились терапевтический, педиатрический, гинекологический, стоматологический кабинеты, и кабинеты доврачебного приема, ЭКГ, физиотерапии, прививочный и процедурный, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в 20 небольших населенных пунктах Кубани появятся офисы врачей общей практики. На строительство медицинских кабинетов в 2021 году из краевого бюджета направят 385 млн рублей.