В микрорайоне Гидростроителей увеличат пропускную способность малого кольца

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В Краснодаре на выезде из микрорайона Гидростроителей сейчас идет капитальный ремонт трассы. Водители жалуются на заторы. Но в мэрии обещают, что после расширения дороги на улице Благоева значительно увеличится пропускная способность малого кольца.

- Капитальный ремонт участка улицы Благоева до Мачуги стартовал 26 февраля. Уже сняли верхний слой асфальта на одной полосе движения, ведут разработку грунта под фундамент опор контактной сети троллейбуса. Дорогу и прилегающую к ней территорию отремонтируют поэтапно. Все работы завершат до конца мая, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии города.

Стоит отметить, что в ближайшее время начнут ремонтировать дороги на улице 40-летия Победы, Черкасской, на проспекте Константина Образцова. На этих участках также будут ограничивать движение, поэтому водителям нужно приготовиться к заторам и в этой части города. Специалисты советуют заранее выбирать альтернативные маршруты.

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил проработать каждый момент, связанный с ограничением движения из-за ремонта. Он обратил внимание на то, на выезде из микрорайона Гидростроителей сделали приоритет для жителей микрорайона. По другим улицам, глава отметил, тоже нужно будет применять подобные решения.