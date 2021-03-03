В Краснодаре антитеррористическое подразделение «Альфа» отмечает 31-ю годовщину со дня образования

Фото: admkrai.krasnodar.ru

3 марта 1990 года – дата создания краснодарского спецподразделения «Альфа». Оно было сформировано приказом КГБ СССР. В этом году сотрудники и ветераны ведомства отмечают 31-ю годовщину. Всех причастных поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

– Для вас честь и самоотверженность — не просто слова. На счету подразделения сотни успешных контртеррористических операций. Во многом именно благодаря вам на Кубани и в стране сохраняются безопасность и стабильность. Спасибо за службу, мужество и героизм! Сил и крепкого здоровья, – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что за три десятка лет бойцы спецназа провели сотни различных успешных операций в Краснодарском крае и предотвратили десятки угроз.