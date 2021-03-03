Названы лучшие районы Кубани в праздновании Дня защитника Отечества

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В администрации Краснодарского края решили подготавливать рейтинги районов по качеству подготовки и проведения праздничных мероприятий. Первые итоги подвели после празднования Дня защитника Отечества.

- Муниципалитеты в рейтинге распределяются по масштабности мероприятий, скорости реакции и качеству коммуникации между координаторами и участниками проекта, информационному объему, популярности публикаций и качеству предоставленной информации, - сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Игорь Чагаев.

Лучше всего 23 февраля отметили в Лабинском, Тихорецком, Туапсинском, Выселковском, Тбилисском, Апшеронском, Ейском, Кавказском, Кореновском и Тимашевском районах.

- Впереди еще много праздничных дат, а, значит, у районов еще есть возможность подтянуться и исправить свою позицию в рейтинге, - добавил Чагаев.