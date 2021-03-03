Жена сдала мужа в полицию за секс с малолеткой на Кубани

Мужчине грозит суровое наказание

Скандал разразился в Новопокровском районе Краснодарского края, когда 27-летняя женщина застала своего мужа в постели с 15-летней школьницей. Юная дева славится в своей станице нехорошей репутацией, несмотря на столь невинный возраст. Известно также, что она из неблагополучной семьи.

- Молодая женщина сейчас находится в отпуске по уходу за младенцем. Но ей стали поступать сведения, что ее супруг изменяет ей с подростком, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

К слову, именно в полицию и обратилась оскорбленная жена. Она написала заявление и попросила привлечь дражайшего по статье за совращение малолетней. Сейчас с обоими разбираются правоохранители.

Мужчине, если вина его будет доказана, грозит суровое наказание.