Мэра Геленджика госпитализировали с коронавирусом

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Мэра Геленджика Алексея Богодистова госпитализировали 3 марта. Об этом глава города-курорта сообщил в своем Telegram-канале.

- Врачи настояли на моей госпитализации в стационар. Диагноз - коронавирусная инфекция. Изолирован. Лечусь. Честно говоря, не ожидал, что соблюдая все профилактические меры, где-то всё же поймаю эту инфекцию. Пока работаю удалённо. Берегите себя и своих близких. Всем желаю здоровья, - написал Богодистов.

Подробности о своем состоянии мэр Геленджика уточнять не стал.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что глава Геленджика Алексей Богодистов писал в соцсетях об обысках в мэрии. ФСБ несколько раз за месяц приезжали в администрацию. Силовики проверяли документы, связанные с деятельностью ООО «Стройинвест». С проверками также связывают арест главы строительной компании ГИК Мисака Казаряна.