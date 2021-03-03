Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 3 марта выросло на 146

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но наблюдается спад заболеваемости.

По данным на 3 марта за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 146 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар и Динской район, здесь выявили 42 и 15 новых случаев соответственно.

- По восемь заболевших коронавирусом прибавилось в госпиталях в Армавире и Каневском районе, семь – в Сочи. По шесть положительных результатов получили пациенты в Кавказском, Усть-Лабинском и Крымском районах, пять – в Апшеронском. По четыре инфицированных выявлено в Белореченском, Выселковском и Отрадненском. По три – в Горячем Ключе и Геленджике, Северском, Тбилисском и Гулькевичском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

По два человека заболели в Анапе, Абинском, Темрюкском и Белоглинском. Единичные случаи зафиксированы в Кореновском, Туапсинском, Брюховецком, Крыловском, Ленинградском, Новокубанском и Павловском районах и Новороссийске.

Также известно, что среди заболевших за сутки – пятеро детей. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 73 пациента, еще трое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.