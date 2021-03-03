На Кубани задержали 2 тонны контрабандного меда

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Мед без документов задержали на стационарном посту ДПС «Кавказ» сотрудники полиции Успенского района и специалисты из Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

- На продукцию отсутствовали ветеринарные документы, а на упаковке не было специальной маркировки. Нелегальный сладкий продукт следовал в Пятигорск из Ростова-на-Дону, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Перевозчики сладкой контрабанды были оштрафованы, а продукт возвращен для последующей утилизации.

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