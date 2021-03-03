В Адыгее 58-летний житель аула Козет получил 10 лет тюрьмы за зверское убийство женщины

Фото СК РФ

31 мая 2020 года двое мужчин со своими подругами выпивали на берегу Кубани в ауле Козет Тахтамукайского района.

В ходе застолья между подвыпившими женщинами возникла ссора, после которой компания решила разъехаться по домам.

Один из мужчин, будучи в сильном подпитии, в автомобиле заснул. Приятель одной из женщин в это время внезапно решил наказать обидчицу своей подруги, сидевшую на переднем сидении машины.

Мужчина открыл багажник, достал из него веревку и набросил петлю на шею пассажирки. Он сдавливал петлю до тех пор, пока женщина не задохнулась.

Тело убитой компания оставила на кладбище в ауле Козет. Вскоре убийца был задержан полицией.

- Собранные Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СКР по Республике Адыгея доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство),- сообщает СУ СК по Адыгее.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет в исправительной колонии строгого режима.

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