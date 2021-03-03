Губернатор Кубани Кондратьев поздравил премьер-министра Мишустина с 55-летием

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

- Главой правительства вы стали в непростое время, но ваша настойчивость, решительность, глубокое понимание проблем людей помогают регионам, в том числе Кубани, справляться с последствиями пандемии, сохранять экономическую и социальную стабильность, - говорится в поздравлении губернатора.

Также Вениамин Кондратьев отметил, что Краснодарский край активно участвует в проведении правительством жизненно важных реформ и национальных проектов, создает все условия для развитии бизнеса в регионе, социального строительства.

- Регион делает все возможное для комфортного проживания людей на Кубани, - написал губернатор.

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"Соответствующие решения будут приняты. От этого зависят жизни людей", - пообещал премьер.(читать далее)