Фестиваль "Кинотавр" состоится в Сочи в сентябре

Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошлом году "Кинотавр" пришлось проводить в онлайн-формате, сократив число встреч для селебрити. Нынешний фестиваль объявляет даты и открывает прием заявок на участие.

Событие будет происходить в Сочи в Зимнем театре с 18 по 25 сентября, в самый разгар бархатного сезона.

В 2020 году победителями фестиваля стали фильмы “Пугало” Дмитрия Давыдова и “Китобой” якутского режиссера Филиппа Юрьева. Какие фильмы примут участие в конкурсе в этом году, пока не сообщается.

Напомним, что первый “Кинотавр” состоялся в 1990 году в подмосковном Подольске. Организаторами его были продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский.