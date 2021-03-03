На Кубани в пьяной ссоре 36-летняя женщина зарезала гражданского мужа

Фото СК РФ

Гражданские супруги жили в доме на улице Коллективной в станице Каневской.

Днем 27 февраля они принялись выпивать. Во время застолья мужчина начал упрекать гражданскую жену в ее, как он считал, изменах ему с общим знакомым.

Женщина ответила собутыльнику бранью, а затем схватила столовый нож и ударила своего визави в грудь. Мужчина замертво свалился на пол.

Женщина вызвала полицию и «Скорую». О своей причастности к смерти друга она предпочла не рассказывать.

Благодаря грамотным следственным действиям сотрудников СК вскоре была установлена причастность женщины к совершению данного преступления, и она была задержана, а затем помещена под стражу.

- Следственным отделом по Каневскому району СКР по краю в отношении 36-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Ей предъявлено обвинение в убийстве 40-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

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