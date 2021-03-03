200 рыб изъяли пограничники ФСБ у браконьеров в Ахтанизовском лимане

Фото: Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю отправились в акваторию Ахтанизовского лимана с проверкой. И нашли там нарушителей - несколько человек ловили рыбу, хотя не имело на это разрешения.

Фото: Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю

- У браконьеров изъяли лодку с подвесным двигателем, 225-метровую лессовую сеть и 200 экземпляров рыб, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. - В результате противоправных действий водным биоресурсам причинен ущерб в размере свыше 200 000 руб.

Фото: Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю

Также сотрудники погрануправления напомнили, что за незаконную добычу рыбы предусмотрен приличный штраф до 500 тыс рублей, либо лишение свободы. Теперь браконьеров ждет суд.

Фото: Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю

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