Реверсивное движение введено на трассе Адлер-Красная Поляна из-за серьезного ДТП 3 марта

Фото ВК ЧП Сочи

Крупный затор 3 марта наблюдается на автотрассе Адлер - Альпика сервис. Реверсивное движение на 27- ом километре дороги организовано из-за серьезного ДТП.

Автомобиль «BMW» на заснеженной трассе превысил скорость, водитель немецкой иномарки не справился с управлением, и машину вынесло на встречную полосу, где он и врезался во встречный седан «Renault».

- В результате ДТП оба водителя получили травмы,- сообщает ОГИБДД по Сочи.

Автомобили во время столкновения развернуло поперек дороги, и перекрыли собой проезд.

Эта трасса является одной из наиболее оживленных, и, одновременно, самых аварийных в Сочи. Зачастую водители на этой дороги намного превышают установленную правилами скорость.

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