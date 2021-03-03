Объемы строительства в Краснодарском крае снизились в 2021 году

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Объем строительства жилой недвижимости в Краснодарском крае постепенно начинает сокращаться.

По данным аналитиков из ДОМ.РФ, объем возводимого многоквартирного жилья упал на 158 тыс. кв. метров. Тем не менее Кубань остается лидером среди 21 региона России.

- В начале этого года общий объем строительства в крае составил 7,4 млн. кв. метров. Эта тенденция сохраняется по всей стране, - отмечают аналитики сайта,

Объемы строительства жилья сократились также в Московской области и Санкт-Петербурге, которые всегда были лидерами.

По объемам жилищного строительства Краснодарский край оказался на четвертом месте. В то время как в Воронежская, Рязанская и Челябинская области увеличили количество строек в своих регионах почти на 44 тыс.кв. метров в каждом.

Как считают эксперты, падение объемов капитального строительства в РФ связано с ужесточением требований по выдаче разрешений на строительство.

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