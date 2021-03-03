Регулярное авиасообщение между Сочи и Элистой начнется в марте 2021 года

Фото Международного аэропорта Сочи

В марте 2021 авиакомпания Utair начинает авиасообщение по маршруту Элиста-Сочи. При этом попасть по воздуху из Сочи в столицу Калмыкии и обратно можно будет с короткими пересадками в 50 минут в Минеральных Водах и Ростове-на-Дону.

При этом из Минвод рейсы начнут выполняться уже с 8 марта дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, а из Ростова-на-Дону — с 21 марта-также по два раза каждую неделю, но по средам и воскресеньям.

- Мы продолжаем расширять программу полетов на Юг, чтобы наши пассажиры могли летать на курорты прямыми рейсами и с удобными стыковками. Сейчас Utair летает на курорты из 11 российских городов. В 2021 году число маршрутов планируется увеличить в 2 раза, — рассказал президент авиакомпании Олег Семенов.

Как ранее сообщала «Комсомолка», прямые авиарейсы свяжут Сочи с Махачкалой.

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