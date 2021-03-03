2 млн рублей предпринимательница из Краснодара задолжала своим работникам

Индивидуальный предпринимательница из Краснодара задолжала заработную плату своим сотрудникам на 2 млн рублей. 58-летняя женщина занималась бизнесом в сфере торговли продуктами питания и, несмотря на то, что дела шли успешно, 32 сотрудника ее компании оказались без денег с мая 2020 года.

Женщина, вместо того, чтобы платить сотрудникам зарплату, тратила деньги на себя. Этой проблемой заинтересовались в следственном отделе по Карасунскому округу и возбудили против предпринимательницы уголовное дело.

- По закону задержка зарплаты более двух месяцев уголовно наказуемое деяние согласно ст. 145.1 УК РФ. Следователи арестовали имущество обвиняемой до погашения необходимой суммы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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В разрешение конфликта между предприятием и сотрудниками вмешалась прокуратура (читать далее).