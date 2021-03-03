В Сочи 51- летняя мачеха месяцами жестоко истязала 10-летнего пасынка

Фото СК РФ

Мачеха невзлюбила пасынка, и вскоре перешла от словесных издевательств к настоящим истязаниям ребенка.

В период с декабря 2018 по май 2019 года он периодически избивала мальчика, оставляла его без еды и питья, не давала ребенку спать, заставляя его работать по дому ночью. Избитым мальчик мог быть даже по самому ничтожному поводу, вроде «неправильного» взгляда на мачеху.

Родная мать ребенка обратилась в полицию. Сейчас мальчик живет с ней. А вот мачехе-тирану придется ответить за свои действия по закону.

- Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней женщины, обвиняемой в систематическом истязании 10-летнего сына супруга (п.«г» ч.2 ст. 117 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Уголовное дело расследуется и в отношении 45-летнего отца ребенка, который ни разу даже не попытался защитить сына от истязаний.

Сейчас уголовное дело в отношении мачехи мальчика направлено в суд для рассмотрения по существу.