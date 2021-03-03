Жительница Кубани оказала первую помощь ребенку, попавшему с папой в ДТП

Фото: «Молодёжки ОНФ»

Утром 2 марта произошла авария на трассе между Краснодаром и станицей Новотитаровской. Там столкнулись две машины. В легковушке ехали папа с пятилетним сыном, оба пострадали. Первую помощь малышу оказала девушка, проезжающая в момент ДТП в вахтовом автобусе.

- Я ехала на работу. По пути заметили аварию и остановились. Кто-то из коллег выкрикнул, что там ребенок, и я побежала к месту. К этому моменту водитель пострадавшего автомобиля вынес из машины мальчика, он потерял сознание. За мной подошла еще одна девушка, она принесла аптечку из автобуса, а мужчины сняли свои куртки, чтобы положить на них ребенка. Мы вызвали скорую помощь, а до приезда медиков убрали осколки стекла, остановили кровь, наложили небольшую повязку на голову, - рассказывает Екатерина Якимюк.

Фото: «Молодёжки ОНФ»

Девушка - участница команды «Молодёжки ОНФ» в Краснодарском крае. Она на базе организации прошла курсы общественных спасателей. Это ей и помогло оперативно отреагировать в экстренной ситуации.

Стоит отметить, что Катя была с мальчиком до тех пор, пока не приехала скорая. Она с ним разговаривала, чтобы малыш снова не потерял сознание. Сейчас ребенок находится в больнице под наблюдением врачей, но медики отмечают, что мальчик его жизни ничего не угрожает.