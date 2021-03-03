Краснодарские малыши чуть было не сожгли многоквартирный дом

Фото: архив КП Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Краснодаре на улице Репина в квартире многодетной семьи вспыхнул пожар. В результате несчастного случая пострадали две девочки - 1 года и 4 лет, они отравились угарным газом.

- Как выяснилось, дети играли со спичками, а молодая 25-летняя мать не уследила за ними. В итоге на кухне загорелись линолеум и кухонный гарнитур. Двум детям понадобилась медицинская помощь. Семья считается вполне обеспеченной и не состоит на учете. Всего у многодетной матери пятеро детей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

МЧС сообщает, что звонок в подразделение поступил 2 марта в 19:30, но по прибытии пожар был ликвидирован силами жильцов дома.

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