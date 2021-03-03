Житель Гулькевичей похитил у возлюбленной золотой браслет и скрылся

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Сотрудниками уголовного розыска краснодарской полиции раскрыта кража ювелирного изделия

В дежурную часть полиции Карасунского округа обратилась женщина с заявлением о пропаже у нее золотого браслета стоимостью в 10 тыс. рублей. В ходе опроса потерпевшей выяснилось, что женщина, вернувшись домой, не обнаружила дома ни сожителя, ни драгоценность. Решив, что браслет ей важнее, обратилась в органы.

- По горячим следам полицейские обнаружили вора в ломбарде, где мужчина хотел сбыть краденое, но был задержан. Им оказался житель Гулькевичей. Ведется следствие. Пока ему выбрана мере пресечения в виде невыезда из Краснодара, - сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару.

Молодому человеку по статье "Кража" грозит два года тюрьмы.