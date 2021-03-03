На Кубани масочный режим стали нарушать на 40% реже в феврале 2021 года

Фото администрации края

Нарушать масочный режим жители и гости Кубани стали заметно реже. В феврале 2021 года рейдовыми бригадами из числа сотрудников местных властей и полиции проверено более 47 тысяч точек общепита на соблюдение режима повышенной готовности. При этом нарушения найдены всего в 3 тыс. организаций.

– По сравнению с ноябрем 2020 года число нарушений масочного режима сократилось на 40%, – заявил руководитель регионального департамента потребительской сферы Роман Куринный.

Также в феврале этого года в регионе выявлено 7 кафе и ресторанов, обслуживающих гостей после полуночи.

В департаменте потребсферы края продолжает работать горячая линия по тел.: 8-(938)-501-45-45. Информация, поступающая от жителей, направляется в муниципалитеты для принятия оперативных мер реагирования.

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Согласно новому постановлению, маски по-прежнему являются обязательным атрибутом одежды для жителей и гостей Кубани во время нахождения в общественных местах, в транспорте и на транспортных узлах.(читать далее)