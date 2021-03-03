На Кубани центры поддержки предпринимательства появятся в 8 районах в 2021 году

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Новая форма работы очень важна и полезна для только начинающих свой путь в бизнесе жителей региона. В центрах поддержки предпринимательства бизнесмены могут получить безвозмездные консультации по ведению дел, данные о мерах поддержки в регионе. Сейчас такие центры действуют в 36 городах и районах. В 2020 году они оказали предпринимателям более 23 тысяч услуг.

– В 2017 году к нам обратился человек с бизнес-идеей продавать качественные продукты питания, выращенные на собственном подворье. Начинающему бизнесмену оказали консультацию по началу ведения бизнеса, помогли разработать бизнес-план, фирменный стиль. Все сложилось успешно, в итоге предприниматель в 2020 году оформил и продал свою франшизу. Сегодня магазины с кубанским брендом «Фермерские истории» успешно работают в Москве и Ростове-на-Дону, – рассказала руководитель регионального фонда поддержки предпринимательства Елена Пистунова.

Вениамин Кондратьев в ходе совещания в Краснодаре подчеркнул, что таких примеров должно быть гораздо больше по всему региону. В 2021 году центры поддержки предпринимательства должны появиться во всех городах и районах Кубани.

– Мы не просто поддерживаем начинающих талантливых бизнесменов. Помогая им начать свое дело, рассчитываем на возврат этих инвестиций в виде новых рабочих мест и налогов. Поэтому власть в первую очередь заинтересована в появлении новых предприятий, – отметил глава региона.