Огромные пробки образовались на подъезде к Крымскому мосту в Темрюкском районе 3 марта

Фото КП Кубань
Многокилометровые пробки возникли днем 3 марта в Темрюкском районе, на подъезде к Крымскому мосту.
Водители рассказывают, что на одном месте приходится стоять до часа и более. Неподалеку от сюда на трассе произошла авария с участием двух грузовиков, которые перегородили дорогу.
Фото КП Кубань
На фото очевидцев запечатлена длинная вереница машин на федеральной трассе.
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