Огромные пробки образовались на подъезде к Крымскому мосту в Темрюкском районе 3 марта

Фото КП Кубань

Многокилометровые пробки возникли днем 3 марта в Темрюкском районе, на подъезде к Крымскому мосту.

Водители рассказывают, что на одном месте приходится стоять до часа и более. Неподалеку от сюда на трассе произошла авария с участием двух грузовиков, которые перегородили дорогу.

Фото КП Кубань

На фото очевидцев запечатлена длинная вереница машин на федеральной трассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Реверсивное движение введено на трассе Адлер-Красная Поляна из-за серьезного ДТП 3 марта

Крупный затор 3 марта наблюдается на автотрассе Адлер - Альпика сервис. Реверсивное движение на 27- ом километре дороги организовано из-за серьезного ДТП.(читать далее)