Более 300 деревьев уничтожено снегопадами в Сочи в феврале 2021 года

Фото мэрии Сочи

В мэрии Сочи подведи итоги работы городских экстренных служб во время снегопадов в феврале 2021 года. В течение недели город находился под воздействием холодного фронта. Количество осадков за это время превысило месячную норму в 2,5 раза.

На совещании отметили в целом эффективную работу всех служб по ликвидации последствий стихии. Жизнь на курорте не остановилась, исправно работал общественный транспорт, функционировали все социальные объекты.

Серьезную озабоченность у главы города вызывают многочисленные аварии на электросетях, которые устранялись не всегда столь оперативно, как хотелось бы.

В результате жители нескольких горных сел по нескольку дней оставались без электричества.

- Вывод будет сделан. Ответственные специалисты уже приступили к формированию комплекса мер, направленных на недопущение массового отключения потребителей в будущем, – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Тем не менее, снегопады нанесли городу заметный ущерб. Пострадали многие зеленые насаждения. В дни непогоды в Сочи упало более 300 деревьев в разных районах города.

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Настоящая метель обрушилась прошлой ночью на Сочи. За сутки здесь выпало порядка 25 сантиметров снега – это больше месячной нормы осадков. Такой зимы на курорте не видели уже давно. Вместе с метелью на побережье Черного моря пришел ураган. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.(читать далее)