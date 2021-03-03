ВТБ Капитал Инвестиции обнулили комиссии за сделки с БПИФ «ВТБ-Ликвидность»

Фонд «ВТБ - Ликвидность» был запущен в 2020 г. и за полгода стал лидером в линейке биржевых фондов ВТБ по объемам привлечения средств. Стоимость чистых активов фонда уже к настоящему моменту превысила 3 млрд руб.

Это первый и на сегодняшний день единственный биржевой фонд денежного рынка в России. Потенциальная доходность по нему выше чем по срочным вкладам крупнейших банков. Фонд предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств и управления ликвидностью. Основными его преимуществами являются при таком уровне потенциальной доходности внутридневная ликвидность (возможность купить\продать фонд с минимальным спредом, поддерживаемым надежным маркетмейкером), незначительные риски снижения стоимости, а также минимальная цена пая на рынке – 1 рубль.

«Мы стараемся сделать наши продукты максимально удобными для наших клиентов и теперь условия для вложения средств в ВТБ-Ликвидность стали еще более привлекательными. Этот фонд специально предназначен для краткосрочного размещения свободных средств, которые могут быть выведены при необходимости в любой момент, поэтому по данному продукту отмена комиссий особенно актуальна. Продукт с момента запуска все активнее набирает популярность у клиентов, представляя собой качественную альтернативу вкладам. Купить и продать паи можно в один клик в мобильном приложении «ВТБ Мои Инвестиции», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ

Всего у ВТБ сегодня 59 собственных паевых инвестиционных фондов, из которых 9 биржевых, 23 открытых. В 2020 году ВТБ был лидером российского рынка по объемам средств, которые клиенты вложили в ПИФы. Фонды ВТБ также занимают первые позиции рэнкингов по минимальным инфраструктурным расходам.