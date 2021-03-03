Фонд развития промышленности Краснодарского края докапитализируют до 5 млрд рублей

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Совещание, посвященное некоммерческим фондам, прошло 3 марта под председательством губернатора Вениамина Кондратьева.

По мнению главы края, некоммерческие фонды в период пандемии оказались отличным механизмом, который отчасти смог спасти местную экономику.

- В период пандемии программы и займы фондов стали инструментами, которые позволили сохранить стабильную работу ведущих отраслей, рабочие места, помогли обеспечить развитие экономики региона в целом, – поделился на совещании Вениамин Кондратьев.

В прошлом году фонды смогли оказать финансовую поддержку среднему и малому бизнесу. В 2020 году было выдано 1340 займов на почти 2 млрд рублей.

В июне 2020 года фонды были докапитализированы еще на 500 млн рублей, а 2022 году их бюджет доведут до 5 млрд рублей.

- Фактически создан отличный финансовый инструмент для помощи кубанскому бизнесу. Фонды также помогают предпринимателям в информационной и юридической поддержке. Сегодня Фонд развития бизнеса стал одним из самых популярных в России, его общая капитализация на сегодня составляет 1,1 млрд рублей, - сообщает пресс-служба администрации края.