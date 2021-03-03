Вениамин Кондратьев: Краснодарский край готов поделиться опытом разработки стандартов системы «все включено»

Фото администрации края

Глава региона прокомментировал федеральную инициативу по введению единых правил и стандартов в оказании услуг в отелях по системе all inclusive.

Кондратьев отметил, что регион еще в 2017 году начал использовать у себя такой стандарт стандарт работы отелей.

Это касается оказания услуг по системам «все включено» и «ультра все включено».

В крае прописаны общие правила, сформирован список услуг, которые должны предоставлять отели и гостиницы такого класса. Это сделано не из бюрократических побуждений, а ради комфорта туристов – они должны знать, какой именно перечень услуг им обязаны предоставить. .

- Мы получили двойной эффект Единые, прозрачные стандарты позволили большему количество средств размещения включиться в эту работу. И за последние три года число отелей, действующих по системе «все включено», выросло более чем в 2,5 раза – с 30 до 76. Опытом этой работы готовы поделиться в масштабах страны, – отметил губернатор Кубани.

В России сейчас не существует какого-либо единого стандарта оказания услуг all inclusive в гостиницах. Поэтому федеральное ведомство выступило с инициативой создания таких правил.