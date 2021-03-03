Сергей Галицкий сократил инвестиции в ФК "Краснодар"

Фото: сайт ФК "Краснодар"

Сергей Галицкий решил сократить свои инвестиции в футбольный клуб "Краснодар", такие данные опубликовало агентство “Рейтинг букмекеров” .

В прошлом году “быки” получили от предпринимателя 1,21 млрд рублей, в то время как в прошлые до пандемии годы эта сумма на 300 млн рублей была больше.

В 2020 году футбольный клуб от аффилированной рекламы получил только 445 млн рублей. Прямой убыток по итогам прошлого года составил 65 млн рублей.

Еще каких нибудь несколько лет назад доход клуба от рекламы составлял почти 2 млрд рублей. Судя по всему, личный футбольный клуб влетает миллиардеру в крупную копеечку.