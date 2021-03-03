На Кубани в собственном доме замерз и умер 40-летний мужчина

В этом доме и случилась беда. Фото: google.com/maps

Полиция Армавира сейчас выясняет, почему в доме 40-летнего мужчины из села Успенского не было отопления. Ведь буквально в месте от дома проходят газовые трубы, но подведено ли это отопление к небольшому кирпичному домику, и проверяют силовики.

- К нам в отдел позвонили из больницы, врачи сообщили, что к ним поступил вызов на улицу Чечелева в селе Успенском. А когда они туда приехали, спасать было некого – пациент замерз в собственном доме и умер, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» источник в полиции Армавира. – Причем при визуальном осмотре признаком насильственной смерти не обнаружено, сейчас тело 40-летнего мужчины находится в морге на экспертизе.

А ранее стало известно о другом случае, когда замерзла человек. Олимпийский чемпион замерз в сугробе, не дойдя 500 метров до дома.

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В период с декабря 2018 по май 2019 года он периодически избивала мальчика, оставляла его без еды и питья, не давала ребенку спать, заставляя его работать по дому ночью. Избитым мальчик мог быть даже по самому ничтожному поводу, вроде «неправильного» взгляда на мачеху (продолжение)