5-летняя девочка погибла на Кубани под тоннами земли, вываленными на нее из КАМАЗа

Фото СК РФ

Трагедия произошла вечером 2 марта. В станице Старомышастовской Динского района 40-летний мужчина на грузовике КАМАЗ доставил перегной в частный двор на улице Садовой.

Во время выгрузки смеси во дворе позади грузовика гуляла 5-летняя дочь хозяина дома. Водитель не убедился в том, что рядом с машиной никого нет, поспешив побыстрее закончить работу.

Он начал высыпать грунт во дворе. Часть земляной смести упала на ребенка. Родители малышки обнаружили ее пропажу не сразу. Они звали ее и искали на улице. Через некоторое время тело девочки нашли под завалом из земли.

- По данному факту следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

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