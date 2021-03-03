Профориентация школьников на Кубани станет обязательной

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В краевой администрации прошло совещание вице-губернатора Анны Миньковой с руководством минобрнауки края и Краснодара на тему профориентации в средней школы. Учитывая, что эта хорошая советская практика забыта, мысль ее восстановить весьма позитивна и актуальна для нашего времени.

Как считает вице-губернатор Анна Минькова, одна из главных недоработок в направлении молодежной политики - отсутствие между школой, средне-специальными высшими учебными заведениями.

- Уже с 7 класса с детьми надо проводить профориентацию, чтобы к 9 классу подростки понимали, куда они пойдут учиться и чем дальше заниматься, - считаетМинькова.

Сегодня в Краснодарском крае успешно работает программа “Бизнес молодых”, участники которой не только получают практические знания, но и возможность получить льготный кредит под 0,1% на открытие своего дела. Эту программу еще называют молодежным стартапом.

В Сочи, например, проводятся дни открытых дверей в средне-специальных учебных заведениях и вузах для учеников средних классов. Также у школьников есть возможность посещать подобные мероприятия в дистанционном режиме, сообщает пресс-служба администрации края.

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В ней могут заниматься старшеклассники. У юных сочинцев также будет возможность посетить судебные заседания. (читать далее).