Пятиметровую серну установили на Красной Поляне

Фото: пресс-служба "Красной Поляны"

На курорте Красная Поляна, а если быть точнее - на "Поляне 960", появилась довольно странная “скульптура”, изображающая кавказскую серну. Спорную с точки зрения эстетики "скульптуру" создал художник и многопрофильный дизайнер, ныне живущий в Санкт-Петербурге, Михаил Цатурян. Сам художник из местных краев.

Размер скульптуры составляет 5 метров. Как рассказывает художник, он впервые увидел серн на панорамной площадке на высоте 2 тыс. метров.

- Тем удивительнее было узнать, что этот подвид серны – один из самых малочисленных, но на Красной Поляне звери чувствуют себя прекрасно, видно, что здесь их не беспокоят, – рассказал Михаил Цатурян.

Инсталляция, иначе это произведение не назвать, надувная и является продолжением серии воздушных скульптур художника-дизайнера. Идея установить надувную серну родилась у Михаила Цатуряна после его посещения Красной Поляны.

Михаил окончил частную художественную школу по промышленному дизайну и уехал в Китай. Его работы выставлялись либо принимали участие в фестивалях в Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне и Гонконге.

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