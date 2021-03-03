В Краснодаре на базе масложиркомбината собираются открыть промышленный парк

Фото: krd.ru.

В краевом центре на базе масложиркомбината собираются открыть промышленный парк. Важный для города объект создадут по программе поддержки малого и среднего бизнеса «Мой бизнес парк», которая рассчитана до 2024 года.

— В сложившейся экономической ситуации вопрос развития производственных площадок с инженерной и транспортной инфраструктурой, которые имеют особый правовой статус — один из главных приоритетов, - сообщил заместитель начальника городского управления экономики, начальник отдела промышленности Андрей Пряхин.

Напомним, что в Краснодаре действуют два индустриальных парка — «Краснодар» и «Компрессорный». На территории Восточной промзоны сейчас ведется строительство еще одного промпарка.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани появится экологически безопасный промпарк.

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