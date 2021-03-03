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Прямой авиарейс свяжет Краснодар и Чебоксары. Путешествие происходит на Sukhoi Superjet 100, время в пути - два часа

- Вылет в Чебоксары из краевого центра - по четвергам в 06:30, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар. - Это новое направление для главной воздушной гавани Кубани.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что из аэропорта Краснодара открыли новые рейсы в Тамбов и Екатеринбург. А летом воздушная гавань краевой столицы примет лайнеры из административного центра Дальневосточного федерального округа РФ.

Время полета - около 10 часов. Рейсы будет осуществляться на воздушных лайнерах Airbus A330. Время полета - около 10 часов. Рейсы будет осуществляться на воздушных лайнерах Airbus A330.

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