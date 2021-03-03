Фото: пресс-службы аэропорта Сочи

В Сочи из Нижнего Новгорода весной запустят дополнительные авиарейсы. Благодаря этому, частота выполнения полетов на курорт вырастет до семи в неделю.

- Авиакомпании "Россия" и "Икар" вводят в расписание международного аэропорта Стригино дополнительные рейсы в Сочи, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Представитель пресс-службу напомнила, что рейсы из Нижнего Новгорода уже выполняют авиакомпании "Россия" и Nordwind.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров и на воздушных судах Embraer 190, рассчитанных на 110 человек.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что международный аэропорт Сочи в шестой раз стал лауреатом премии «Лучший аэропорт Европы по качеству обслуживания пассажиров». Например, здесь системы самостоятельной сдачи багажа и регистрации значительно сокращают контакты путешественников, что очень важно в период пандемии коронавируса. Кроме того, организована собственная служба клининга, которая содержит в чистоте терминал, дезинфицирует различные поверхности.

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