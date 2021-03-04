Отключения света в Сочи 4 марта 2021: где не будет электричества

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 4 марта 2021 опять будут происходить в четырех внутригородских районах курорта. Причина - плановый ремонт.

Адлерский район

4 марта в промежутке с 08:00 до 17:00 на несколько часов отключат электричество на улицах Новгородская, Ивановская, Лазурная Долина, Петрозаводская, Ленина (частично), Малиновая.

Хостинский район

4 марта с 07:00 до 17:00 во время ремонтных работ свет будет пропадать в домах жителей на улице Шоссейной (частично) и в переулке Уступный.

Центральный район

4 марта с 08:00 до 19:00 без электроэнергии останутся: Пирогова № 1-10, 47/2, 51/к1, . Виноградная № 49, 18/7, 45А, Буковая № 1-50, Дубовая (частично), Конституции № 44/5,44а,44, Пластунская и Дагомысская (частично).

Лазаревский район

4 марта с 08:00 до 19:00, в течение нескольких часов из указанного времени отключат из-за ремонта электроэнергию в селе Волконка, улицы Ольховая, Курская, в Вишневке – на Казанской и Майкопской - частично, в переулке Высотный, в селе Верхнее Уч-Дере света не будет на улице Образцовой, в переулках Фундучный и Утренний, в поселке Дагомыс временно обесточат улицы Армавирская (частично), Летняя, Рубиновая, Старошоссейная, в поселке Вардане – Львовскую, Молодежную и переулок Огородный.