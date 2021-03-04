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Новороссийск и Нальчик с мая соединит железнодорожный маршрут. Состав запустят в мае, он будет останавливаться в Минеральных Водах, Армавире и Краснодаре

- С 4 мая начнет курсировать поезд № 661С «Нальчик – Новороссийск», - сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии. – Из столицы республики до Новороссийска поезд будет запущен впервые.

Новый маршрут планируется отправлять через день. Из Нальчика поезд будет выходить в 14:09 мск, а пребывать в Новороссийск – в 07:45.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что с 11 сентября поезд №215/216 Адлер – Москва – Санкт-Петербург поменял свой привычный маршрут и начал курсировать через популярную у пассажиров станцию - Волгодонская.

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