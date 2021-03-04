Отключения света в Сочи 5 марта 2021: где не будет электричества

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 5 марта 2021 опять будут происходить в трех внутригородских районах курорта. Причина - плановый ремонт оборудования на электрообъектах. В будущем это поможет обеспечить его бесперебойную работу.

Адлерский район

5 марта с 08:00 до 18:00, в течение нескольких часов не будет света на улице Лазурная Долина, Петрозаводская, Краснофлотская, Пчеловодов, Ленина, Рижская и Костромская (частично).

Хостинский район

5 марта с 07:00 до 17:00 на несколько часов свет отключат на улице Шоссейная 15, 17 и в старом корпусе санатория "Голубая Горка".

Лазаревский район

5 марта с 08:00 до 19:00 может пропадать электричество в селе Культурное, поселке Уч-Дере на улице Лучезарная, в селе Варваровка на улицах Шалфейная, Черничная, Братьев-Аракелян, садоводческом товариществе «Надежда».